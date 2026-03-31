V Bagdadu ugrabili ameriško novinarko

Iraško ministrstvo identitete ugrabljene novinarke ni razkrilo.

Iraške varnostne sile so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prestregle vozilo, povezano z domnevnimi ugrabitelji, ki se je prevrnilo, medtem ko so poskušali pobegniti.

"Varnostnim silam je uspelo aretirati enega od osumljencev in zaseči eno od vozil, uporabljenih pri kaznivem dejanju," pa je v izjavi zapisalo ministrstvo in dodalo, da si prizadevajo izslediti še preostale vpletene osebe in zagotoviti izpustitev novinarke.