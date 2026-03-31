Tujina

V Bagdadu ugrabili ameriško novinarko

Bagdad, 31. 03. 2026 21.31 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Shelly Kittleson

Neznanci so v Bagdadu ugrabili tujo novinarko, je sporočilo iraško notranje ministrstvo. Dodalo je, da jo varnostne sile skušajo rešiti in najti odgovorne in da so enega od ugrabiteljev aretirali. Po navedbah ameriških medijev gre za ameriško samostojno novinarko Shelly Kittleson, ki za več medijev poroča z Bližnjega vzhoda.

Iraško ministrstvo identitete ugrabljene novinarke ni razkrilo.

Iraške varnostne sile so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prestregle vozilo, povezano z domnevnimi ugrabitelji, ki se je prevrnilo, medtem ko so poskušali pobegniti.

"Varnostnim silam je uspelo aretirati enega od osumljencev in zaseči eno od vozil, uporabljenih pri kaznivem dejanju," pa je v izjavi zapisalo ministrstvo in dodalo, da si prizadevajo izslediti še preostale vpletene osebe in zagotoviti izpustitev novinarke.

Ministrstvo za notranje zadeve je pojasnilo, da poteka preiskava okoliščin ugrabitve. Hkrati je poudarilo, da ne bo dovolilo nikakršnih poskusov spodkopavanja varnosti v Iraku in napadov na tuje državljane.

Shelly Kittleson že več let poroča z Bližnjega vzhoda za različne tuje medije, tudi italijansko tiskovno agencijo Ansa.

Bagdad ugrabitev novinarka Irak

Kit Timmy ponovno nasedel v nemških vodah

Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
To lepotico ljubi Domen Prevc
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
To so simptomi raka prebavil, ki jih velikokrat spregledamo
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
Električna energija je sedaj cenejša čez dan
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Na pošto prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025
Na pošto prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025
Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev
Izziv, ki je postal svetovni hit
Izziv, ki je postal svetovni hit
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Živa Repovž Zelenšek: mlada arhitektka, ki soustvarja podobo domačega mesta
Živa Repovž Zelenšek: mlada arhitektka, ki soustvarja podobo domačega mesta
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
Kmetija
Rocky Balboa
Rocky Balboa
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
