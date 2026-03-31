V Bagdadu ugrabili ameriško novinarko

Iraško ministrstvo identitete ugrabljene novinarke ni razkrilo.
Iraške varnostne sile so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prestregle vozilo, povezano z domnevnimi ugrabitelji, ki se je prevrnilo, medtem ko so poskušali pobegniti.
"Varnostnim silam je uspelo aretirati enega od osumljencev in zaseči eno od vozil, uporabljenih pri kaznivem dejanju," pa je v izjavi zapisalo ministrstvo in dodalo, da si prizadevajo izslediti še preostale vpletene osebe in zagotoviti izpustitev novinarke.
Ministrstvo za notranje zadeve je pojasnilo, da poteka preiskava okoliščin ugrabitve. Hkrati je poudarilo, da ne bo dovolilo nikakršnih poskusov spodkopavanja varnosti v Iraku in napadov na tuje državljane.
Shelly Kittleson že več let poroča z Bližnjega vzhoda za različne tuje medije, tudi italijansko tiskovno agencijo Ansa.
