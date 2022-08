V Bagdadu vdrli v predsedniško palačo, evakuacija veleposlaništva ZDA

Vojska je sprva razglasila policijsko uro samo v Bagdadu, ki pa je demonstranti niso upoštevali. Kasneje so policijsko uro, ki je začela veljati ob 19. uri po srednjeevropskem času, razširili na celotno državo. O podobnih protestih in napadih privržencev Moktada al Sadra na vladna poslopja namreč že poročajo tudi iz drugih iraških mest. Po Bagdadu patruljirajo varnostne sile.

Kmalu po vdoru v vladno palačo je v močno varovani zeleni coni izbruhnilo streljanje. Po poročanju očividcev je do spopadov prišlo med privrženci al Sadra in privrženci konkurenčnega šiitskega bloka, proiranskega Koordinacijskega okvira. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je bilo ubitih najmanj dvanajst privržencev al Sadra, še 270 ljudi pa je bilo ranjenih.

Misija Združenih narodov v Iraku (Unami) je dogajanje označila kot "izjemno nevarno zaostrovanje razmer" in pozvala protestnike, naj nemudoma zapustijo območje in se vzdržijo dejanj, ki bi lahko privedla do spirale dogodkov, ki je ne bo več mogoče ustaviti. "Na kocki je preživetje države," so dodali. K miru so že pozvale tudi ZDA.

Vdor podpornikov al Sadra v palačo je sledil njegovi napovedi, da se zaradi nerešljivega političnega zastoja v državi umika iz politike. "To je revolucija ljudi, ne al Sadrovo gibanje," so vzklikali protestniki v zeleni coni in pozivali k padcu režima. Odstranili so številne ovire, varnostne sile pa so poskušale množico razgnati z vodnimi topovi in solzivcem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na objavljenih videoposnetkih je v vladni palači bilo videti protestnike, ki sedijo v foteljih v sejnih sobah, mahajo z iraškimi zastavami in se fotografirajo, nekateri pa se celo hladijo v bazenu na vrtu.