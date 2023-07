V Bahmutu umrl 28-letni Srb, bil naj bi pripadnik Wagnerja

Na Telegramu je sožalje Uroševi družini izrekel major DNR, srbski ostrostrelec, Dejan Berić. "Padel je v bojih za Artemovsk (kot Rusi imenujejo Bahmut op. a. ), njegovo truplo pa so našli pred desetimi dnevi. Ne moremo napovedati, kje bo pogreb, vendar sem razmišljal, da bi šel na ta pogreb, a zaradi obveznosti žal ne morem. Uroš je bil dva meseca v zaporu, ker je bil na strani Bratislava Živkovića, ki ga je tudi spravil v težave. Jaz in nekaj naših prostovoljcev smo ga spravili iz zapora in zdaj nam je morda žal, ker če bi ostal v zaporu, zagotovo ne bi umrl," je v večminutnem videu o razmerah na fronti povedal Berić.

"Zapustil je otroka in sploh ne bi smel v to vojno. Njegov stric živi v Moskvi, lahko bi se izognil tej vojni. Po tem, ko je bil ranjen in zaprt, je zapustil vojsko, vendar se je po začetku vojaške operacije pridružil Wagnerju," so v komentarjih na družbenih medijih navedli ljudje, ki so ga poznali.

Po poročanju Slobodne Dalmacije naj bi Prvulović umrl že 28. aprila, njegovo truplo pa so našli šele pred kratkim. V tem tednu so ga z vojaškimi častmi in s srbsko zastavo v krsti pokopali v Donecku, njegov brat pa je na TikToku objavil več fotografij s pogreba.

Informacije o tem, da je bil Prvulović član skupine Wagner, sicer niso uradno potrjene.

V nizu dogodkov je vodja Wagnerja Jevgenij Prigožin konec junija s svojimi silami zakorakal proti ruski prestolnici in vmes že prevzel nadzor nad vojaškimi objekti v dveh ruskih mestih na jugu države. Upor se je ustavil šele po tem, ko je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko posredoval z dogovorom, po katerem bi se Prigožin umaknil v Belorusijo. Kot del istega dogovora pa so Wagnerjeve čete dobile tudi možnost, da se vključijo v rusko vojsko ali organe kazenskega pregona, se vrnejo k družini in prijateljem ali pa s Prigožinom odidejo v Belorusijo.