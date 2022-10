V balonarski nesreči umrla dva španska turista, kriv je bil močan veter

"Balon je nenadoma padel z neba okrog 9. ure zjutraj, ko je prišlo do nepričakovano močnega sunka vetra," so sporočili iz urada guvernerja v Nevsehirju, pokrajini v osrednji Turčiji, kjer se nahaja Kapadokija. Dodali so, da so že začeli preiskavo nesreče.

Guverner je sporočil še, da življenje treh drugih poškodovanih Špancev ni ogroženo, da pa nadaljujejo z njihovim zdravljenjem v lokalnih bolnišnicah, poroča Euronews.