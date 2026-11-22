V Finskem zalivu je bila v soboto zjutraj v napadu z droni poškodovana tovorna ladja pod rusko zastavo, je sporočilo finsko obrambno ministrstvo. Finske oblasti so po poročanju Politica potrdile, da je napad izvedla Ukrajina, in sicer v mednarodnih vodah. Po napadu je ladja odplula v finske teritorialne vode na vzhodu zaliva. Estonski mejni organi so ladjo identificirali kot Sparta II. Plula je proti ruski eksklavi Kaliningrad, po navedbah finskih oblasti pa naj bi bila povezana z ruskimi oboroženimi silami. Ali je prevažala tudi vojaško opremo, ni bilo mogoče potrditi. Ruska državna tiskovna agencija Tass je medtem, sklicujoč se na neimenovani vir, poročala, da naj bi prevažala barve in premaze. Po napadu je na ladji izbruhnil požar, ki je gorel še v soboto popoldne. Finska obalna straža je začela reševalno akcijo za vseh 16 članov posadke, hkrati pa se pripravlja na morebitne okoljske posledice nesreče v finskih vodah. Na kraju so bila finska in estonska plovila, prihod pa sta napovedali tudi dve ruski reševalni ladji. Finski premier Petteri Orpo je ob dogodku na družbenem omrežju X opozoril, da se vojna preliva v sosednje regije. "Ukrajina ima pravico, da se bori proti agresorju," je dodal.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Poškodovana ruska ladja v Finskem zalivu Profimedia

Poškodovana ladja Sparta II AP

Poškodovana ladja Sparta II AP

Poškodovana ladja Sparta II AP

Poškodovana ladja Sparta II AP

Poškodovana ladja Sparta II AP











Dogodek je spremljal še en incident. Finsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je ruski helikopter okoli poldneva za približno pet minut kršil finski zračni prostor. Na najgloblji točki naj bi v finsko ozemlje prodrl 4,1 kilometra. Finski obrambni minister Antti Häkkänen je ocenil, da bi bil incident lahko povezan z reševalno akcijo.

Eksplozije tudi v bližini ruske baltske flote

Nemirno je bilo tudi v ruski eksklavi Kaliningrad, kjer so včeraj poročali o eksplozijah, domnevni aktivnosti dronov in aktiviranju zračne obrambe v okolici mesta Baltijsk. Tam se nahaja pomembno oporišče ruske baltske flote, zaradi česar ima mesto strateški pomen za ruske pomorske operacije v Baltskem morju. Ukrajinska nadzorna kanala Exilenova+ in Lachentyt sta poročala o več eksplozijah, zvokih domnevnih brezpilotnih letalnikov in verjetnem delovanju ruske zračne obrambe. Ukrajinski portal Kyiv Independent navedb ni mogel neodvisno potrditi, prav tako ni bilo jasno, ali je bilo oporišče dejansko tarča napada ali je bil poškodovan kateri od vojaških objektov. Sirene za zračno nevarnost so se oglasile tudi v Kaliningradu in drugih delih eksklave. Guverner Aleksej Besprozvannih je potrdil, da so v okrožju Neman aktivirali opozorilni sistem, potem ko so zaznali sumljiv neznan leteči predmet, ki naj bi se približeval iz smeri Litve. Po njegovih besedah so strokovnjaki predmet pozneje pregledali in ugotovili, da ne predstavlja nevarnosti.

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Ukrajinski kanal WarTranslated je medtem, sklicujoč se na ruske vire, poročal o domnevnem napadu dronov na oporišče baltske flote. Pojavila so se tudi nepotrjena ugibanja, da naj bi bili brezpilotni letalniki izstreljeni z ladje. Ukrajinski kanal Smolii je poročal še o rdečem sijaju na nočnem nebu in gostem dimu nad mestom, vendar lokacije in vzroka morebitnega požara ni bilo mogoče neodvisno preveriti. Litovski zunanji minister Kestutis Budrys je ob tem na družbenih omrežjih poudaril, da Litva nikoli ni dovolila uporabe svojega zračnega prostora za napade na cilje v Rusiji, tudi ne v tem primeru. Ruske oblasti do objave poročil niso potrdile napada na oporišče, morebitne škode na vojaških objektih ali žrtev.

Ruski dron delno porušil stanovanjsko stavbo pri Kijevu

Medtem se nadaljujejo tudi ruski napadi na Ukrajino. V kraju Dymer severno od Kijeva je ruski napad z dronom delno porušil petnadstropno stanovanjsko stavbo. Umrl je najmanj en človek, poškodovan je otrok. Reševalci so iz stavbe doslej evakuirali devet ljudi, 14 pa jih še pogrešajo. "Del petnadstropne stanovanjske stavbe se je porušil po napadu ruskega drona. Zahvaljujem se reševalcem za hitro ukrepanje. Doslej so evakuirali devet ljudi, požar pa so pogasili," je na družbenem omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Reševalna akcija se nadaljuje, saj obstaja možnost, da so pod ruševinami še vedno ujeti ljudje. Ukrajinski premier Serhij Korecki je kasneje sporočil, da je po za zdaj znanih informacijah v zrušenju stavbe po napadu umrla ena oseba, ranjen pa je bil otrok. Kot je dodal, so "pod ruševinami morda še vedno ujeti ljudje". Po njegovih besedah je ruski dron ponoči zadel petnadstropno stanovanjsko stavbo, medtem ko so stanovalci še spali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

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