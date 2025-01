V Baltskem morju obstal tanker, ki naj bi pripadal ruski floti ladij

Ladji Eventin, ki v dolžino meri 274 metrov in prevaža skoraj 100.000 ton nafte, je v petek odpovedal motor. Izgubila je sposobnost manevriranja in obstala v obalnih vodah, so sporočile nemške oblasti. Ladja je bila na poti iz Rusije proti Egiptu.

Plovilo je bilo le 14 kilometrov oddaljeno od obale, ko so ga prestregli trije nemški vlačilci in ga stabilizirali, posadki pa so priskrbeli radie in svetilke, poročajo tuje tiskovne agencije.