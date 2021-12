V Baltskem morju trčili britanska in danska tovorna ladja

V švedskih teritorialnih vodah je prišlo do nesreče, v kateri sta bili udeleženi britanska in danska tovorna ladja. Na kraj dogodka so napoteni reševalni čolni in helikopterska ekipa. Danska ladja se je ob trku prevernila, na krovu naj bi bili dve osebi.

Do nesreče je prišlo v Baltskem morju med danskim otokom Bornholm in južnim švedskim mestom Ystad, je sporočil danski obrambni operativni center. Po poročanju Guardiana, trenutno ni znana usoda oseb, ki sta bili na danski ladji, medtem ko je britanska še vedno operativna, njena posadka pa ni utrpela večjih poškdob. icon-expand Nesreča v Baltskem morju. Danska ladja se je ob trku prevrnila. FOTO: AP Po poročanju švedske tiskovne agencija TT je eno od plovil dolgo 90 metrov, drugo pa 55 metrov. Iz švedskega Bronholma so se med tem na kraj dogodka napotili reševalni čolni, z danske strani pa je poletel helikopter.