V Bangladešu nastopila prva transspolna televizijska voditeljica

V Bangladešu je približno 1,5 milijona transseksualcev, ki se soočajo z diskriminacijo in nasiljem, nekateri pa so se celo prisiljeni preživljati s prosjačenjem ali delom v spolni trgovini.

Šiširjeva je že v zgodnjih najstniških letih ugotovila, da je transspolna oseba. V preteklosti se je soočala s psihičnim nasiljem in spolnim nadlegovanjem. Bilo jo je sram, nadlegovali so tudi njeno družino. Pretresel jo je tudi odnos s starši, saj je oče nehal govoriti z njo. Vse življenje se je učila in postopoma napredovala na svoji karierni poti, odločena, da bo nekega dne lahko s svetom svobodno delila svoje misli.

Po tem, ko je pobegnila iz domačega mesta, je živela v prestolnici Daki in Narajanganju, kjer je postala magistrica javnega zdravja."Nikoli nisem pustila šole. Šesti čut mi je vedno pravil, naj nadaljujem študij in da bom, če se bom učila, nekam prišla,"je povedala za BBC.Študij je nadaljevala, kljub temu da je bila pogosto žrtev žaljivk in nadlegovanja.