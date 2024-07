V Bangladešu zaradi protestov policijska ura, po mestih patruljira vojska

Opolnoči je začela veljati policijska ura, vojaki pa so bili za vzdrževanje javnega reda in miru napoteni na ulice mest po vsej državi, je sporočil tiskovni predstavnik bangladeških oboroženih sil. Policijska ura bo v veljavi ostala najmanj do nedelje do 6. ure po srednjeevropskem času, poročajo lokalni mediji.

Kljub policijski uri in napotitvi vojakov je več tisoč ljudi tudi danes protestiralo v Daki, pri tem pa so policisti streljali na protestnike. Najmanj ena oseba je bila poškodovana. Zaradi nasilja v državi je premierka Hasina odpovedala načrtovano potovanje v Španijo in Brazilijo.