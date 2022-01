V Banjaluki organizirali parado ob neustavnem prazniku

V paradi v središču Banjaluke je sodelovalo skoraj 3000 ljudi, vključno z nekaj sto pripadniki policije in konjeniki, ki so paradirali ob preletu helikopterjev. Sprehodili so se tudi pred tribuno, na kateri je bil ob uradnih predstavnikih bosanskih Srbov in vojaških častnikih iz Srbije prisoten tudi ruski veleposlanik v BiH, Igor Kalabukov.

V Republiki Srbski 9. januarja praznujejo dan republike, in sicer v spomin na ta dan leta 1992, ko so nekateri poslanci tedanjega parlamenta SR BiH razglasili srbsko republiko BiH. Ustavno sodišče Bosne in Hercegovine je že leta 2016 sprejelo sodbo, s katero je razveljavilo del zakona o praznikih v Republiki Srbski, ki je določil 9. januar za praznik republike.

Sodišče je ocenilo, da praznovanje dneva, ki je zaznamoval začetek kampanje množičnega etničnega preganjanja nesrbov z ozemlja današnje Republike Srbske, žali čustva Hrvatov in Bošnjakov.