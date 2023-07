V Banjaluki se je predal obsojeni srbski vojni zločinec

Vojni zločinec Duško Suvara, ki so ga zaradi posilstev in nečloveškega ravnanja na območju Glamoča leta 1997 obsodili na šest let zapora, je zjutraj zakorakal v prostore državne policijske agencije za preiskave in zaščito (Sipa) v Banjaluki ter se predal. Čaka ga prestajanje kazni v državnem zaporu v vzhodnem Sarajevu.

Duško Suvara (Hans), ki so ga zaradi zločinov zoper civilno prebivalstvo obsodili na šest let zaporne kazni, je bil vse od marca na begu. Zjutraj pa se je Suvara predal pripadnikom Sipe, ki ga bodo zdaj napotili na prestajanje zaporne kazni, sta potrdila njegov zagovornik Slobodan Perić in državna policijska agencija za preiskave in zaščito. Po poročanju Klixa je Perić dejal, da bi se morala njegova stranka na prestajanje zaporne kazni javiti že 27. decembra lani. Ker pa tega ni storila, je državno sodišče marca letos za njim razpisalo mednarodno tiralico. Dodal je tudi, da je Suvara stopil v stik z njim iz Turčije. Že pred tem je bil sicer Suvara obsojen na 20 let zapora, kazen pa je že prestal. "Ni želel oditi na prestajanje zaporne kazni in v upanju, da bo o njegovi pritožbi oziroma zahtevi odločilo Vrhovno sodišče Republike Srbske, se je sedem mesecev skrival," navaja Perić. Suvara je bil 27. maja lani s sodbo sodišča BiH spoznan za krivega, da je maja in junija 1992 kot pripadnik Vojske Republike Srbske na območju Glamoča posilil dve državljanki Bosne in Hercegovine. Oddelek sodišča BiH je pritožbi zoper prvostopenjsko sodbo tožilstva BiH in zagovornika obtoženega zavrnilo kot neutemeljeni ter s tem potrdilo sodbo prizivnega oddelka sodišča BiH.