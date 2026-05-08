Zgodba se razvija

Obsežna policijska akcija: v banki zajeli talce, storilec v trezorju

Bonn, 08. 05. 2026 11.39 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.P. STA
Drama s talci v Nemčiji

V banki v kraju Sinzig v nemški zvezni deželi Porenje - Pfalška naj bi več oseb zajelo talce. Med njimi naj bi bil tudi voznik vozila za prevoz denarja, ki naj bi ga ob prihodu pred banko prestregel neznani moški in mu zagrozil, zdaj pa naj bi bila oba v trezorju banke. Območje preletavajo helikopterji, na kraju so številne policijske enote. Policija domneva, da je storilcev več.

FOTO: AP

Policijska operacija poteka od 9. ure zjutraj, ko so bili obveščeni, da je v banki več storilcev in talcev. Na kraju dogodka so prisotne posebne policijske enote, nad Sinzigom krožijo helikopterji.

Kot poroča Bild, se je zjutraj pred banko ustavil oklepni tovornjak za prevoz denarja, voznik tovornjaka naj bi izstopil, nato pa naj bi ga prestregel neznani moški in mu zagrozil. Ugrabitelj in zaposleni naj bi bila zdaj domnevno v trezorju banke.

Natančnejših informacij za zdaj ni, še poroča Spiegel.

Policija je območje okoli banke zaprla za javnost, ob tem pa zatrdila, da zunaj tega območja ni nevarnosti za prebivalce. Celotno mestno središče je bilo zaprto.

Pred Volksbank je nameščena velika skupina policistov, na pomoč so bile poklicane tudi specialne enote. Oklepni tovornjak je še vedno parkiran pred vhodom v banko.

