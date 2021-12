V Barceloni najbolj priljubljena garaža za superjahte

Največ superjaht v Sredozemlju servisirajo in vzdržujejo v barcelonski marini, ki se samo še širi. Cena popravila lahko naraste vse do vrtoglavih 20 milijonov evrov. Na svetovnih morjih se je število superjaht, ki so daljše od 24 metrov, v zadnjem desetletju več kot podvojilo, flota najbogatejših Zemljanov pa neposredno zagotavlja skoraj 150 tisoč delovnih mest.