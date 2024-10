V Barceloni prijeli enega najbolj iskanih evropskih ubežnikov

Za obema je bila zaradi obtožb o kaznivih dejanjih umora, poskusa umora in ugrabitve članov rivalske združbe razpisana tiralica v Srbiji, Avstriji, Nemčiji in Španiji, je sporočil Europol.

Kot je dodal, je imel v operaciji ključno vlogo, osredotočil se je na obveščevalne podatke in operativno podporo. Strokovnjaki Europola so pri analizi šifrirane komunikacije osumljencev sodelovali z avstrijskimi, nemškimi in srbskimi oblastmi, kar je vodilo do identifikacije osumljencev in aretacije.

Septembra je Europol ob podpori evropske mreže skupin za aktivno iskanje ubežnikov usklajeval prizadevanja organov kazenskega pregona v Avstriji, Nemčiji, Sloveniji, Španiji, na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini, kar je na koncu privedlo do aretacij, je še sporočil Europol.