V Barceloni želijo red, na mizi predlog omejitve dnevnega števila turistov

Barcelona si je po pandemiji vidno opomogla. Nabito polne plaže turistov, nepopisna gneča ob domala vseh znamenitostih, bogatejša mestna blagajna. Toda z množičnim turizmom pridejo tudi težave, tarnajo meščani. Neprimerno vedenje obiskovalcev, onesnaženje in skokovit porast cen, na katerega niso imuni niti domačini. To bomo zaustavili, so jasni v civilni iniciativi, ki od oblasti zahteva, naj določi, kakšen turizem si katalonska prestolnica zasluži. Županja je predlagala, da bi omejili dnevno število gostov, ki Barcelono obiščejo z ladjami za križarjenje.