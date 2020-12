'V Barentsovem morju umrlo 17 ruskih mornarjev'

"Po prvotnih informacijah ni preživelih, razen dveh rešenih mornarjev. Zamrznjeno plovilo je med nevihto takoj potonilo, tako da ni bilo skoraj nobene možnosti, da bi se kdo rešil v ledenih vodah,"je opozoril vir za rusko tiskovno agencijo TASS. Ruska mornarica je kljub negativnim obetom v zrak poslala v več patruljnih letal, na območju pa pluje več reševalnih ladij, tudi vojaške.

Ob 7.30 so prejeli informacije, da je plovilo Onega potonilo v Barentsovem morju v bližini ruske Nove zemlje v regiji Arhangelsk. V posadki nesrečne ladje je bilo 19 ljudi, reševalci pa so rešili le dve osebi. Plovilo je sicer lovilo ribe, reševalci pa domnevajo, da je ladja zmrznila in ni bila več zmožna normalne plovbe.