Gneča zaradi plažnih rezervacij, v skladiščih kupi zaplenjenih brisač

Novinarska ekipa hrvaškega RTL je obiskala Baško, kjer že imajo izkušnje z opozarjanjem obiskovalcev plaž, ki svoje mesto na plaži neotesano in brezobzirno rezervirajo ponoči, potem pa njihove brisače samevajo, za ostale obiskovalce plaž pa zmanjkuje prostora: "Ko pridemo na plažo, nimamo kam odložiti brisač, takšna gneča je na plaži. Vsepovsod so brisače, tudi prazne, sploh ne moreš normalno do morja," je za RTL potarnala obiskovalka baške plaže iz Slovenije. Govorili so tudi s turisti iz Slovaške, ki so izpostavili, da je na plažah letos že tako preveliko ljudi in tudi brisač, ki povrhu vsega samevajo in še povečujejo prostorsko stisko pred vhodom v morje.

Le redko kdo pride po brisače

Tam zaenkrat takšnih rezervacij še ne kaznujejo z denarnimi globami, ampak obiskovalce zgolj opozarjajo in odvzamejo predmete, ki ste jih pustili na plaži. To prakso bodo sicer naslednje leto spremenili in začeli plažne rezervacije zaračunavati, napovedujejo. Kot opisujejo, redarji v Baški zdaj pobirajo takšne brisače in jih odnesejo v skladišče, a le redki pridejo po njih. Kot je povedal župan Baške Toni Juranić, ljudje namerno puščajo stare brisače in ostale predmete, ki so vidno odsluženi, da jih, če jim te odvzamejo, to ne prizadene kaj preveč. In pobranih brisač je ogromno: "Turisti resnično pretiravajo. Redarji poberejo na kupe in kupe stvari, a lani je po svoje stvari prišlo le 39 ljudi."