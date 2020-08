V Bejrutu umrl policist, ki je padel v jašek, kamor so ga potisnili protestniki

Na protestih v Bejrutu se je v soboto zbralo med 5.000 in 10.000 ljudi, ki so po uničujoči eksploziji izražali jezo nad delovanjem oblasti, zahtevali reforme, odhod celotnega vladajočega političnega razreda, obenem pa so se želeli spomniti tudi žrtev torkove tragedije, v kateri je po zdajšnjih podatkih umrlo najmanj 154 ljudi.

Na protestih je bilo ranjenih več sto ljudi, en policist je izgubil življenje

Protesti so se sprevrgli v spopade med protestniki in policisti. Ti so uporabili gumijaste naboje in solzivec, da bi pregnali zbrane, izmed katerih so številni vdrli v več vladnih poslopij, vključno z ministrstvi za zunanje zadeve, gospodarstvo in energetiko.

Protestniki so pri tem zažigali slike predsednika države Michela Aouna, na zunanjem ministrstvu pa so celo razobesili transparent z napisom "Bejrut je prestolnica revolucije". Pozno v soboto jih je vojski uspelo pregnati iz vladnih stavb.

Po navedbah prič je blizu poslopja parlamenta slišati tudi strele. Policija je za tiskovno agencijo Reuters potrdila, da je bilo v središču Bejruta uporabljeno tudi pravo strelivo, ni pa jasno, s čigave strani.

Središče mesta je sicer spominjalo na bojišče – ulice so bile polne kamenja, zažganih smeti in pločevink solzivca.

Po navedbah libanonskega Rdečega križa je bilo ranjenih več kot 200 ljudi, glede na poročila nekaterih medijev pa celo več kot 700. Umrl je najmanj en človek – policist, ki je padel v jašek dvigala v hotelu, kamor naj bi ga pregnali protestniki, poroča britanski BBC.

Predčasne volitve?

Libanonski premier Hassan Diab je v luči dogajanja po eksploziji, ki je razdejala prestolnico države in razbesnela množice, napovedal predlog predčasnih volitev."Vse politične stranke pozivam, naj se o naslednjem koraku strinjajo. Sem na strani Libanoncev, ki si želijo sprememb," je dejal v televizijskem nagovoru. Kot je še opozoril, so razsežnosti katastrofe, ki jih je doletela, večje od predstav.