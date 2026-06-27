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V Bejrutu po sklenitvi sporazuma med Libanonom, Izraelom in ZDA izbruhnili protesti

Bejrut, 27. 06. 2026 08.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Protesti v Bejrutu po sklenitvi dogovora

V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in ZDA v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah so peš in na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami.

Tristranski okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom, so v petek v Washingtonu podpisali predstavniki Libanona, Izraela in ZDA. V skladu s sporazumom naj bi se izraelska vojska med drugim umaknila z dveh območij v južnem Libanonu, ki ju trenutno nadzira.

Hezbolah, čigar predstavniki na pogajanjih niso sodelovali, se ne čuti zavezanega okvirnemu sporazumu in ga zavrača.

"Libanonske oblasti ne bodo mogle uveljaviti izvajanja sporazuma, podpisanega v Washingtonu, razen če bodo s podporo ZDA začele državljansko vojno," je dejal poslanec Hezbolaha Hassan Fadlallah, čigar stranka že dolgo zavrača neposredna pogajanja med Izraelom in Libanonom. Sporazum pa je označil za "poskus, da se prekine pot iz Islamabada", s čimer je namignil na sporazum med ZDA in Iranom o ustavitvi vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi Libanon. Hezbolah namerava zato obdržati svoje orožje in se upirati vsem vladnim ukrepom, ki izhajajo iz sporazuma, je še dejal.

Preberi še Libanon, Izrael in ZDA v Washingtonu podpisali tristranski okvirni sporazum

Čeprav sporazum velja za pomemben diplomatski korak, bi se njegova izvedba glede na vpliv Hezbolaha v Libanonu lahko izkazala za težavno. Sporazum tudi ne rešuje širših vprašanj med Izraelom in Hezbolahom, temveč vzpostavlja mehanizem za postopno krepitev zaupanja in varnostno usklajevanje, poroča ameriški medij Axios.

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