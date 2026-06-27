V Bejrutu po sklenitvi sporazuma med Libanonom, Izraelom in ZDA izbruhnili protesti

Tristranski okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom, so v petek v Washingtonu podpisali predstavniki Libanona, Izraela in ZDA. V skladu s sporazumom naj bi se izraelska vojska med drugim umaknila z dveh območij v južnem Libanonu, ki ju trenutno nadzira.

Hezbolah, čigar predstavniki na pogajanjih niso sodelovali, se ne čuti zavezanega okvirnemu sporazumu in ga zavrača.

"Libanonske oblasti ne bodo mogle uveljaviti izvajanja sporazuma, podpisanega v Washingtonu, razen če bodo s podporo ZDA začele državljansko vojno," je dejal poslanec Hezbolaha Hassan Fadlallah, čigar stranka že dolgo zavrača neposredna pogajanja med Izraelom in Libanonom. Sporazum pa je označil za "poskus, da se prekine pot iz Islamabada", s čimer je namignil na sporazum med ZDA in Iranom o ustavitvi vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi Libanon. Hezbolah namerava zato obdržati svoje orožje in se upirati vsem vladnim ukrepom, ki izhajajo iz sporazuma, je še dejal.