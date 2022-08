V Belgiji izvedli prvi testni transport vzorcev za analizo z dronom

To je bil prvi tovrstni testni polet, ki so mu v istem dnevu sledili še trije. Helicus je s tem postal za zdaj edino evropsko podjetje, ki je pooblaščeno za izvajanje poletov brezpilotnih letalnikov v medicinske namene, nad mestom in na daljavo, izven vidnega polja upravljavca.

Testni poleti Helicusa so bili tako izvedeni pred uvedbo nove evropske uredbe, ki bo predvidoma sprejeta leta 2023 in bo omogočila široko uporabo brezpilotnih letalnikov za prevoz vzorcev za analizo. Helicus računa na komercialni razvoj in redne lete do leta 2024. Mikael Shamim, izvršni direktor družbe, je pojasnil: "Zaradi naraščajočih stroškov bi lahko drage zdravstvene tehnične storitve, kot so laboratoriji, centralizirali na enem mestu, okoliškim bolnišnicam pa omogočili hiter in zanesljiv prevoz vzorcev za analizo." "Velika prednost brezpilotnih letalnikov je v tem, da združujejo hitrost, ki skrajšuje povprečni čas prevoza, in logistično zanesljivost," je še ocenil. Vodstveni organi skupin belgijskih bolnišnic ZNA in GZA se medtem že pripravljajo na začetek veljavnosti novih predpisov EU.

"Čas dostave je bistvenega pomena. Ker v zraku ni prometnih zastojev, je čas dostave predvidljiv in zanesljiv," je dejal predsednik skupine ZNA Els van Doesburg, ki ugotavlja, da bo pot, ki z avtomobilom v najboljšem primeru traja 21 minut, z brezpilotnim letalom trajala le deset minut.

Štirje laboratoriji v bolnišnicah ZNA in GZA morajo letno obdelati in analizirati 1200 vzorcev človeškega tkiva, odvzetih med operacijo. Ker jih je treba analizirati kar najhitreje, da se operacija lahko nadaljuje, bi jim uporaba dronov proces močno olajšala. Zdaj jih namreč prevažajo po cesti, včasih celo s taksijem.