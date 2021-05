V Belgiji na begu močno oborožen vojak, ki je grozil vodilnemu virologu

O izginotju Coningsa je vojsko obvestila njegova partnerica, potem ko je odkrila dve poslovilni pismi. V njih je Conings navedel, da "ne želi več živeti v družbi, ki jo vodijo politiki in virologi". Zapisal je še, da se "ne bo predal brez boja".

Policija je v torek moškega iskala v gozdu Dilserbos v Limburgu, potem ko so v bližini našli njegov avtomobil. Državni tožilec je sporočil, da so v avtu našli "najbolj zaskrbljujoče kose orožja". Iskalna akcija se je v sredo nadaljevala v nacionalnem parku Hoge Kempen blizu meje z Nizozemsko.

46-letni Jurgen Conings , inštruktor streljanja, je izginil neznano kam v ponedeljek, policija pa ga do danes, kljub obsežni iskalni akciji, še ni uspela izslediti. Nosil naj bi neprebojni jopič, pri sebi pa naj bi imel več kosov strelnega orožja.

Po poročanju belgijskih medijev je bil moški že dlje časa na radarju belgijskih protiterorističnih enot zaradi povezav z nekaterimi skrajno desnimi politiki."Bojimo se, da načrtuje napad na posameznike ali institucije, njegova morebitna tarča še ni znana," je dejal tožilecEric Van Duyse.

Conings je sicer v preteklosti že večkrat javno grozil znanemu belgijskemu virologu Marcu Van Ranstu, ki je vodil odziv belgijske vlade na novi koronavirus in zagovarjal zapore javnega življenja. Van Ransta in njegovo družino so odpeljali na varno, poroča BBC.

Policija apelira na javnost, naj se, v primeru, da ga opazijo, ne soočajo z njim, ampak naj o tem obvestijo policijo. Oblasti pravijo, da moški predstavlja najvišjo stopnjo grožnje na njihovi lestvici in morda načrtuje napad na posameznike ali institucije.

Belgijska javnost se sprašuje, kako je lahko Conings še naprej opravljal svojo službo glede na njegovo odkrito podporo skrajni desnici in naravi njegovih objav na družbenih omrežjih. V stiku naj bi bil tudi s Thomasom Boutensom, nekdanjim vojakom, ki je bil leta 2014 obsojen zaradi vodenja neonacistične skupine "Blood, Soil, Honor and Faith" v Flandriji.