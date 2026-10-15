V Belgiji prva smrtna primera zaradi virusa Zahodnega Nila

Virus Zahodnega Nila izvira iz Afrike. Prvič so ga odkrili leta 1937 v okrožju West Nile v Ugandi. Razširjen je v Evropi, Aziji, Afriki, Avstraliji in Ameriki. V Evropi se je prvič pojavil v Franciji v začetku 60. let prejšnjega stoletja.

V Flandriji so sicer doslej potrdili 14 primerov okužbe z virusom, vključno z obema smrtnima primeroma.

V Evropi so letos v 18 državah zabeležili skupno že več kot 1850 primerov okužbe, je minuli teden sporočil Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni.

Virus se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) večina okuženih ne kaže simptomov ali pa ima znake, podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost.

V nekaterih primerih ima bolezen lahko hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. Večina primerov se pojavlja od sredine julija do konca septembra.