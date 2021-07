V Belgiji so se žrtvam poplav poklonili z minuto molka

V Belgiji je napočil dan žalovanja za smrtnimi žrtvami poplav, ki so v zadnjem tednu prizadele državo. 31 oseb, ki so umrle v poplavah, so se spomnili z minuto molka, zastave pa so spustili na pol droga. Več deset oseb še vedno pogrešajo. Žrtvam sta se poklonila tudi kralj Philippe in kraljica Mathilde.

Dan žalovanja prihaja le dan pred belgijskim državnim praznikom. Med minuto molka so se v Bruslju ustavili avtobusi, tramvaji in vlaki podzemne železnice. Pred tem so se po državi oglasile gasilske sirene. Belgijske zastave na uradnih poslopjih so spustili na pol droga. Spuščene so tudi evropske zastave na poslopjih institucij Evropske unije, kjer so se žrtvam prav tako poklonili z minuto molka. "Ni besed, s katerimi bi lahko opisali povzročeno trpljenje in uničenje," je ob tem na spletu zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Prizadetim je obljubila podporo.

Žrtvam sta se med drugim na gasilski postaji v mestu Verviers, ki je eno najhuje prizadetih belgijskih mest v poplavah, poklonila tudi kralj Philippe in kraljica Mathilde. Obilno deževje je prejšnji teden povzročilo hudournike poplavnih voda, ki so zajeli več mest in vasi, večinoma v Nemčiji in Belgiji. Poplave so v slednji zahtevale 31 smrtnih žrtev, več deset ljudi pa še vedno pogrešajo. Število slednjih je sicer upadlo, saj so v zadnjih dveh dneh znova vzpostavili telefonske povezave in izsledili več ljudi. Medtem se na prizadetih območjih nadaljuje odstranjevanje posledic poplav.

Posledice vodne ujme še vedno odstranjujejo tudi v Nemčiji, ki je bila še huje prizadeta kot Belgija. Kanclerka Angela Merkel se bo po poročanju portala France 24 srečala z žrtvami poplav, ki se še vedno spopadajo s svojimi izgubami. V Nemčiji je zaradi poplav umrlo najmanj 165 ljudi, število pogrešanih pa ostaja nejasno, predvsem zaradi motenih komunikacijskih omrežij. Čeprav so meteorološke službe napovedovale večje nalive in poplave, pa so mnogi prebivalci dejali, da so jih hitro narasle vode ujele nepripravljene. V Nemčiji je ta naravna katastrofa pred septembrskimi volitvami podnebne spremembe izstrelila na vrh dnevnega reda.