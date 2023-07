V Beli hiši našli sumljiv bel prah, izkazalo se je, da gre za kokain

Varnostna služba, odgovorna za varnost ameriškega predsednika Joeja Bidna, je v nedeljo zvečer v zahodnem krilu Bele hiše našla bel prah, za katerega naj bi prvi test pokazal, da je kokain. Najdba je pred tem sprožila evakuacijo in začasno zaprtje objekta. Bidna v tem času ni bilo v Beli hiši.

Beli prah je varnostna služba v nedeljo zvečer našla v delovnem prostoru zahodnega krila Bele hiše, ki so jo kmalu zatem evakuirali in začasno zaprli, je sporočil tiskovni predstavnik službe Anthony Guglielmi. Biden in njegova družina so bili v tistem času v rezidenci Camp David. Gasilci so nato kmalu ugotovili, da snov ni nevarna, prvi test naj bi pokazal, da gre za kokain. Tega Guglielmi sicer ni potrdil, je pa dejal, da so snov poslali na nadaljnja testiranja. Poteka tudi preiskava, kako je ta prišla v Belo hišo, poroča britanski BBC.

icon-expand Bela hiša FOTO: AP

Po poročanju televizije CBS News so prah našli v omari v skladiščnem prostoru, ki jo osebje Bele hiše in gostje običajno uporabljajo za shranjevanje mobilnih telefonov. Prav tako naj bi dva uslužbenca organov pregona potrdila, da je prvi test pokazal, da gre za kokain. Zahodno krilo je velik, večnadstropni del Bele hiše, v katerem so pisarne predsednika ZDA, vključno z Ovalno pisarno in konferenčno sobo. V njem so tudi pisarne podpredsednika, vodja osebja, tiskovnega predstavnika in več sto drugih uslužbencev.

icon-expand Zahodno krile Bele hiše, kjer so našli prepovedano drogo. FOTO: AP