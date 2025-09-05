Svetli način
Tujina

V Beli hiši večerja s 'tehnološko elito', v oči bodla odsotnost Muska

Washington, 05. 09. 2025 17.13 | Posodobljeno pred 41 minutami

Ameriški predsednik Donald Trump je na večerji v Beli hiši gostil vodje največjih ameriških tehnoloških podjetij, kot so Alphabet, Apple, Microsoft in OpenAI, ki jih je opisal kot "ljudi z visokim IQ". Med gosti pa ni bilo Trumpovega nekdanjega tesnega zaveznika Elona Muska.

Večerje v Beli hiši so se med drugim udeležili Mark Zuckerberg, direktor in soustanovitelj podjetja Meta, ki upravlja z omrežji Facebook, Instagram in WhatsApp, direktor podjetja Apple Tim Cook, vodja družbe OpenAI Sam Altman in ustanovitelj Microsofta Bill Gates.

Cook se je Trumpu zahvalil za spodbujanje podjetij k obsežnejšim naložbam v proizvodnjo v ZDA, Altman pa je Trumpa pohvalil kot predsednika, ki je "naklonjen podjetništvu in inovacijam", kar je označil za "dobrodošlo spremembo".

Nekoliko manj navdušenja nad Trumpom in njegovo politiko je izkazal Gates, ki je pozval k uporabi umetne inteligence za spodbujanje mednarodnega razvoja.

"Odlično je, da se lahko vsi zberemo in pogovarjamo o tem, kako bi ZDA lahko prevzele vodilno vlogo na tem ključnem področju in ga uporabile tudi v prid najrevnejših prebivalcev sveta izven ZDA, kot tudi za naše odlične državljane," je dejal 69-letni milijarder in nekdanji najbogatejši Zemljan, ki je v zadnjih letih postal znan tudi kot filantrop.

Med gosti pa ni bilo trenutnega najbogatejšega Zemljana in direktorja več vplivnih podjetij Elona Muska, nekdanjega tesnega zaveznika predsednika ZDA.

Musk je med drugim tudi lastnik podjetja xAI, ki se ukvarja z umetno inteligenco, in nekdanjega Twitterja, ki ga je leta 2022 kupil in preimenoval v omrežje X. V zapisu na slednjem je v četrtek zatrdil, da je bil povabljen v Belo hišo, vendar se večerje ni mogel udeležiti, zato naj bi tja poslal svojega predstavnika, ki pa ga ni imenoval.

Srečanje v Beli hiši je bilo sicer med drugim namenjeno pogovorom o spodbujanju napredka na področju umetne inteligence ter obsežnih naložbah v ameriške podatkovne centre in infrastrukturo za "naslednji val inovacij", kot je dejal Zuckerberg.

Trump je na večerji predstavil raziskave o umetni inteligenci in se hvalil z naložbami podjetij v ZDA. "To našo državo dviguje na novo raven," je dejal predsednik, ki je skupaj z Melanio sedel na sredini dolge mize, obkrožen s posamezniki, ki jih opisal kot "ljudi z visokim IQ". 

Direktorji največjih ameriških tehnoloških podjetij Trumpa v času njegovega prvega predsedniškega mandata med letoma 2016 in 2020 niso podpirali, tokrat pa so obrnili ploščo, številni so že večkrat obiskali Belo hišo in obljubljali obsežne investicije. Nekateri so se tudi pridružili pobudam Trumpove vlade za ukinitev spodbujanja raznolikosti in boja proti dezinformacijam na spletu.

bela hiša večerja tehnološka podjetja donald trump
