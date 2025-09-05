V Beli hiši večerja s 'tehnološko elito', v oči bodla odsotnost Muska

Večerje v Beli hiši so se med drugim udeležili Mark Zuckerberg, direktor in soustanovitelj podjetja Meta, ki upravlja z omrežji Facebook, Instagram in WhatsApp, direktor podjetja Apple Tim Cook, vodja družbe OpenAI Sam Altman in ustanovitelj Microsofta Bill Gates.

Cook se je Trumpu zahvalil za spodbujanje podjetij k obsežnejšim naložbam v proizvodnjo v ZDA, Altman pa je Trumpa pohvalil kot predsednika, ki je "naklonjen podjetništvu in inovacijam", kar je označil za "dobrodošlo spremembo".

Nekoliko manj navdušenja nad Trumpom in njegovo politiko je izkazal Gates, ki je pozval k uporabi umetne inteligence za spodbujanje mednarodnega razvoja.

"Odlično je, da se lahko vsi zberemo in pogovarjamo o tem, kako bi ZDA lahko prevzele vodilno vlogo na tem ključnem področju in ga uporabile tudi v prid najrevnejših prebivalcev sveta izven ZDA, kot tudi za naše odlične državljane," je dejal 69-letni milijarder in nekdanji najbogatejši Zemljan, ki je v zadnjih letih postal znan tudi kot filantrop.

Med gosti pa ni bilo trenutnega najbogatejšega Zemljana in direktorja več vplivnih podjetij Elona Muska, nekdanjega tesnega zaveznika predsednika ZDA.