Tujina

V Belgiji načrtovali atentate z droni

Bruselj, 09. 10. 2025 20.28 | Posodobljeno pred 20 minutami

STA , M.V.
Belgijske oblasti so sporočile, da so aretirale tri mlade odrasle, ki naj bi načrtovali džihadistični napad z eksplozivom, nameščenim na dronu. Med več politiki, ki naj bi bili tarča napada, je tudi belgijski premier Bart De Wever.

Dron, splošna
Dron, splošna FOTO: iStock

Osumljence so prijeli v mestu Antwerpen na severu Belgije v okviru preiskave "poskusa terorističnega umora in sodelovanja v dejavnostih teroristične skupine", je na novinarski konferenci povedala zvezna tožilka Ann Fransen.

Po njenih besedah nekateri elementi kažejo, da so osumljenci nameravali izvesti džihadistični teroristični napad na politične osebnosti. Obstajajo tudi znaki, da so osumljenci nameravali izdelati dron, ki bi lahko nosil tovor.

Tožilstvo ni želelo razkriti imen tarč napada, a več flamskih medijev poroča, da je med njimi tudi sedanji predsednik vlade Bart De Wever, ki je bil pred tem župan Antwerpna.

Po poročanju medijev je policija preiskala stanovanje le nekaj sto metrov od De Weverjevega doma v mestu.

Kot je povedala tožilka Fransen, so policisti med preiskavo stanovanja enega od osumljencev našli improvizirano napravo, ki bi lahko bila eksplozivna, a še ni delovala, skupaj z vrečko kovinskih kroglic. Na domu drugega osumljenca je policija odkrila tiskalnik 3D, domnevno namenjen proizvodnji komponent za izvedbo napada, je dodala.

Dva od osumljencev je zaslišala zvezna policija, v petek pa naj bi ju privedli pred preiskovalnega sodnika. Tretjega osumljenca so izpustili, še poroča AFP.

Podlesničar
09. 10. 2025 20.57
Islam bo povozil krščanstvo, samo vprašanje časa.
tarci
09. 10. 2025 20.54
Odlično, še več nej jih pride v EU. Dobrodošli. Z****te celo EU, politiki itak to želijo zato vas pa vlačijo gor.
tavbix
09. 10. 2025 20.54
+3
To je prirejeno zato, da se opravičijo nadaljnji napadi Izraela... Ker żidi so vedno dosegli svoje.
Gospod .
09. 10. 2025 20.50
+2
Verjetno se ljudje spet čudijo kako je to mogoče. Še posebej politiki. Takim zadevam se lahko le smejiš. Upam le da ne bo noben v mojem krogi prizadet od te norije, ki se dogaja po EU.
HALAcR7
09. 10. 2025 20.50
+0
Islamisti bodo EU,a israel majo pred nosom,zanimljivo eden je to že napovedal,poljak z spremenjenim primkom in velikimi ušesi,ravno to da bo nekdo napadel evropo,ne bodite naivni
Influencer
09. 10. 2025 20.49
+3
upam da kdo iz Levice bere te novice !!! Kaj se vse sran** dogaja po evropi s temi ljudmi oni pa si dovolijo kritizirat Netanjahuja ko čisti islamske radikalce
Jožajoža
09. 10. 2025 20.47
-2
saj temu ne verjamemo.
Minifa
09. 10. 2025 20.46
+7
Kirurgi Inžinirji ASTROFIZIKI...
MasteRbee
09. 10. 2025 20.45
-2
Zakaj bi ubijal, če jih lahko kupijo?
kor22
09. 10. 2025 20.42
+4
Dobrodosli doktorji znanosti in zdro
