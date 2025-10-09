V Belgiji načrtovali atentate z droni

Osumljence so prijeli v mestu Antwerpen na severu Belgije v okviru preiskave "poskusa terorističnega umora in sodelovanja v dejavnostih teroristične skupine", je na novinarski konferenci povedala zvezna tožilka Ann Fransen.

Po njenih besedah nekateri elementi kažejo, da so osumljenci nameravali izvesti džihadistični teroristični napad na politične osebnosti. Obstajajo tudi znaki, da so osumljenci nameravali izdelati dron, ki bi lahko nosil tovor.

Tožilstvo ni želelo razkriti imen tarč napada, a več flamskih medijev poroča, da je med njimi tudi sedanji predsednik vlade Bart De Wever, ki je bil pred tem župan Antwerpna.

Po poročanju medijev je policija preiskala stanovanje le nekaj sto metrov od De Weverjevega doma v mestu.

Kot je povedala tožilka Fransen, so policisti med preiskavo stanovanja enega od osumljencev našli improvizirano napravo, ki bi lahko bila eksplozivna, a še ni delovala, skupaj z vrečko kovinskih kroglic. Na domu drugega osumljenca je policija odkrila tiskalnik 3D, domnevno namenjen proizvodnji komponent za izvedbo napada, je dodala.

Dva od osumljencev je zaslišala zvezna policija, v petek pa naj bi ju privedli pred preiskovalnega sodnika. Tretjega osumljenca so izpustili, še poroča AFP.