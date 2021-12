V Belo hišo se je vselil nov kosmatinec po imenu Commander

Čistokrvnega nemškega ovčarja po imenu Commander so že opazili, kako se je igral na južnem travniku Bele hiše. Novi hišni ljubljenček je rojstnodnevno darilo, ki sta ga Joeju Bidnu podarila brat James Biden in svakinja Sara Biden , je za CNN povedal tiskovni predstavnik prve dame Michael LaRosa . Ameriški predsednik je 20. novembra praznoval svoj 79. rojstni dan.

Družina Biden je Beli hiši pred Commanderjem, ki se je skotil 1. septembra, v domovanje predsednika pa je prispel v ponedeljek popoldan, predstavila že dva druga nemška ovčarja. Champ je v starosti 13 let umrl junija letos, Majorja pa so po nekaj agresivnih incidentih preselili v Wilmington. Marca je namreč Major ugriznil člana tajne službe in delavca Službe narodnih parkov. Aprila so nato Majorja premestili v Wilmington na obsežno usposabljanje, s katerim bi se lažje prilagodil na življenje v Beli hiši. Njegova opažanja v Washingtonu so bila od takrat redka.