V Belorusiji novi protesti. Tihanovska pozvala župane: Ne stojte ob strani

V beloruski prestolnici se je v petek znova zbralo več deset tisoč protestnikov, a so tokrat protesti minili mirno, policija ni posredovala. Vodja beloruske opozicije Svetlana Tihanovska pa je župane pozvala, naj ta konec tedna organizirajo nova miroljubna množična zborovanja.

Kljub temu, da so se oblasti odločile izpustiti številne zapornike, prijete v minulih dneh po spornih volitvah, se je v petek zvečer v Minsku znova zbralo več deset tisoč protestnikov. Protesti proti policijskemu nasilju, samovolji oblasti Aleksandra Lukašenka in domnevnim prevaram na volitvah prejšnjo nedeljo so minili mirno. Protestniki so se najprej zbrali na trgu neodvisnosti pred sedežem vlade. Vojaki, ki so zastražili poslopje, so iz solidarnosti s protestniki spustili ščite. Ženske pa so jim poklanjale cvetje. Na plakatih je bilo medtem mogoče videti napise, kot je "ni nas le 20, 16.000 nas je". Protestniki so shod pred sedežem vlade zvečer zaključili in se nato podali v središče Minska, kjer so pred sedežem tajne službe KGB prižgali sveče in položili cvetje.

Policija tokrat proti protestnikom ni posredovala. Iz zaporov so sicer v petek izpustili okoli 2000 ljudi, ki so jih prijeli na protestih po nedeljskih predsedniških volitvah, na katerih si je Lukašenko po mnenju protestnikov z veliko volilno prevaro zagotovil že šesti mandat. Skupaj je bilo sicer prijetih okoli 7000 protestnikov. Najmanj dva človeka sta tudi umrla, ko so posredovale varnostne sile. Protesti pa se niso odvijali le v Minsku, ampak tudi drugod po državi. V več mestih so oblikovali človeške verige. Po spletu so zaokrožili posnetki delavcev, ki so protestno zapuščali svoje delo ali so stavkali v protestu proti Lukašenku. Vodja opozicije pozvala k novim protestom ta vikend Protestniki zahtevajo spremembo in opozarjajo, da so bile volitve lažne. Po njihovem je zmagovalka opozicijska 37-letna Svetlana Tihanovska, ki je medtem zbežala v Litvo. Za predsedniško kandidaturo se je odločila, ko so zaprli njenega soproga, ki je želel kandidirati proti Lukašenku.

37-letna Tihanovska je kandidirala po tem, ko so oblasti zaprle njenega soproga, ki je kandidiral za predsednika