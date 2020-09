Pozivi k množični stavki: 'Pridite s cvetjem in trakovi. Namesto učbenikov vzemite ustavo'

V Belorusiji že približno tri tedne potekajo množični protesti in stavke zaposlenih v državnih podjetjih, ki se jim je pridružilo na sto tisoče ljudi. Zgolj v prestolnici je proti dolgoletnemu predsedniku korakalo med 100.000 in 200.000 ljudi. Povod za najbolj množične demonstracije v zgodovini države so predsedniške volitve 9. avgusta, na katerih je po uradnih izidih znova prepričljivo zmagal "zadnji evropski diktator" Aleksander Lukašenko . Opozicija, pa tudi uradni Bruselj, teh izidov ne priznava in zahteva ponovitev volitev.

'Pridite s cvetjem in trakovi. Namesto učbenikov vzemite ustavo'

Podobno kot v številnih drugih državah se v Belorusiji danes začenja novo šolsko leto. Ob tem se je med drugim iz Litve oglasila Lukašenkove protikandidatka na volitvah Svetlana Tihanovska in učitelje pozvala, naj šolarjem povedo resnico. "Očistimo šolo in dobro ime učiteljev hinavščine in strahu," je v videu poudarila Tihanovska, ki je sama učiteljica.

S pomočjo Nexte so aktivisti protestnike danes pozvali, naj se pridružijo "največji množični stavki v zgodovini države" in tako okrepijo pritisk na Lukašenka. "Pridite s cvetjem in trakovi. Namesto učbenikov vzemite ustavo in zakonik o delu. Berite pesmi o delavcih,"so med drugim zapisali.

Dodali so še: "Če ste lastnik podjetja, kavarne ali trgovine, 1. septembra ne delajte. Če se bojite represije, najdite razlog: inventura, okvara opreme ali nesreča. Če ste zaposleni, si vzemite dan na lastne stroške. Pogovorite se s šefom in ne hodite v službo. Če delate v tovarni, stavkajte, pridružite se kolegom. V enem dnevu ne bo nihče odpuščen, pokazali pa boste, koliko vas je pripravljenih protestirati, in to ne samo z besedami."

Policija pridržala več študentov

Protestov so se udeležili številni študenti, kolone mladih so se z belo-rdečimi zastavami valile od univerze v Minsku do Trga zmage. "Prišli smo podpreti ljudi, pokazati naše politično stališče in pokazati, da ni razloga, da bi se bali in ostali doma," je za BBC dejal eden izmed študentov. Ekipa BBC poroča, da je policija, katere prisotnost je na ulicah prestolnice močno povečana, napadla skupino študentov in jih na grob način aretirala. Med pridržanimi pa naj bi bila tudi dva beloruska novinarja. Na beloruske oblasti sicer že od začetka protestov letijo obtožbe o nasilju nad protestniki .