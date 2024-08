V Belorusiji pomilostili 30 zaprtih protestnikov

Kot so zapisali v izjavi, je Lukašenko "podpisal odlok o pomilostitvi 30 oseb, obsojenih zaradi kaznivih dejanj, povezanih s protesti". Njihovih imen niso navedli, znano je le, da je med njimi 14 žensk in 16 moških.

"Nekateri med njimi so hudo bolni. Med njimi so tudi ljudje v upokojitveni starosti," piše v izjavi, ki razkriva tudi, da so vsi pomiloščeni "priznali krivdo, se iskreno pokesali za svoja dejanja in se zavezali življenju, v katerem bodo spoštovali zakone".