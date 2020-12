Na Hrvaškem poplavljene hiše in avtocesta, pod vodo tudi Benetke

Obilen dež je na Hrvaškem povzročil težave prebivalcem občine Vrgorac blizu Makarske ter ohromil promet v hrvaški Istri. V zaledju Dalmacije je zaradi poplav od sveta odrezanih približno 50 domačinov. V hrvaški Istri je prepovedan promet na avtocesti med izvozoma Višnjan in Baderna.V Benetkah so zgodaj zjutraj aktivirali sistem protipoplavne zaščite Mose, ki kljub poplavam v mestu v torek ni začel delovati.

Župan Vrgorca Ante Pranić je za regionalno televizijoN1potrdil, da je poplavljenih najmanj šest stanovanjskih hiš ter da je približno 50 prebivalcev v 26 hišah v naselju Kokorići odrezanih. Hiše se nahajajo na hribu, ki je z vseh koncev obkrožen z vodo. Gre za največjo poplavo na tem območju v zadnjih nekaj desetletjih. V nekaterih hišah je voda dosegla tudi šest metrov višine. Na območju Vrgorca je od torka zvečer padlo približno 80 litrov dežja na kvadratni meter.

Prebivalcem pri reševanju premoženja in gradnji nasipov pomagajo gasilci, pripadniki gorske reševalne službe in delavci lokalnega vodnega gospodarstva, je še dejal Pranić. Kot je poudaril, zaradi obilnega dežja, ki še pada, lokalne reke še naraščajo. Samo v torek se je gladina reke Betine zvišala za 45 centimetrov. Poplave ogrožajo tudi nekaj hiš na območju Poreča v Istri. Hudournike in zemeljske plazove so zabeležili še na območjih Rovinja, Buj in Pazina. Gasilci so morali na območju istrske županije posredovati približno 50-krat. Pri Bujah rešujejo človeka, ki je obkrožen z vodo, je povedal šef županijskega štaba civilne zaščite Dino Kozlevac. Poudaril je, da v poplavah zaenkrat nihče ni bil poškodovan.

Zaradi vode na cestišču je za ves promet v obeh smereh zaprt istrski ipsilon med izvozoma Višnjan in Baderna. Prav tako so zaprte državna cesta Rovinj-Kanfanar ter še nekatere lokalne ceste v hrvaški Istri. V Rovinju je v minulih urah padlo 109 litrov dežja na kvadratni meter, je še javila N1. Na svoji spletni strani so objavili tudi fotografije, na katerih je iz zraka videti poplavljeno avtocesto.

V Benetkah aktivirali sistem protipoplavne zaščite Gladina vode v Benetkah je v torek popoldne dosegla 138 centimetrov. Poplavilo je znameniti beneški Trg sv. Marka, voda je vdrla tudi v stolnico sv. Marka. Mestne oblasti so v torek pojasnile, da sistema Mose niso aktivirali, ker so hidrologi še dopoldne napovedovali, da bo gladina vode znašala 130 centimetrov. Gladina vode je narasla nenadoma, tako da na to niso bili pripravljeni. Aktivirali so ga davi okoli 3. ure.

Hidrologi napovedujejo, da se bo vodna gladina danes dvignila do 125 centimetrov, v četrtek do 135 in v petek do 140 centimetrov. Sistem protipoplavne zaščite, ki je začel delovati letos, so sicer v preteklih dneh večkrat uspešno uporabili, tako da so Benetke ostale suhe. V torek pa jih je nenaden dvig gladine vode očitno presenetil. Aktivacijo sistema morajo načrtovati 48 ur vnaprej. Italija se že več dni sooča s slabim vremenom. Predsednik dežele Benečija (Veneto) Luca Zaia nastalo škodo v deželi ocenjuje na 500 milijonov evrov. Italijanska civilna zaščita je za dežele na severu države, Rim in območja južno od prestolnice izdala najvišje opozorilo pred vremenskimi nevšečnostmi.