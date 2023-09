Vstopnina za Benetke: pet evrov za vstop ob podaljšanih koncih tedna

Pred pandemijo covida-19 so v Benetkah imeli tudi več kot 100.000 obiskovalcev dnevno. Ukrep mestnih oblasti je usmerjen predvsem v omejevanje števila dnevnih izletnikov, ki v blagajno lokalnih turističnih ponudnikov običajno prispevajo zelo malo.

Vstopnine v mesto sicer ne bo treba plačevati prebivalcem italijanske dežele Benečije (Veneto), tistim, ki v Benetkah študirajo ali so bili tam rojeni, in vsem, ki bodo v mestu prenočili. Vstopnine bi bili oproščeni tudi otroci do 14. leta starosti.

Načrt preizkusa sistema vstopnic, o katerem je bilo v preteklih letih veliko govora, mora 12. septembra potrditi še mestni svet. "Ne gre za bogatenje na račun turistov, temveč zagotavljanje boljše kakovosti življenja za domačine in omogočanje nepozabne izkušnje za turiste, ki v mestu prenočijo," je za dpa poudaril svetnik Simone Venturini, ki je v mestnem svetu pristojen za turizem.

"Po dolgem in napornem postopku je čas za konkretne ukrepe," je dejal Venturini in dodal, da je smotrno upravljanje s turizmom ključna prioriteta za mesto.