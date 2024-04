V Benetkah konec meseca začne veljati sistem vstopnic za dnevne turiste

Beneške mestne oblasti so se za uvedbo vstopnic za dnevne turiste odločile novembra lani, potem ko so leta razpravljale o tem, kako najbolje urediti prekomeren množični turizem v mestu. Uvedbo ukrepov so dolgo zamikali zaradi skrbi glede zmanjšanja prihodkov in omejitev svobode gibanja.

Letos bodo vstopnino med 8. in 16. uro zaračunavali skupno 29 dni, in sicer med 25. aprilom in 5. majem ter vse konce tednov do 14. julija. Izjema bo konec tedna 1. in 2. junija, ko v Italiji praznujejo dan republike.

Vstopnino bo treba plačati s kreditno kartico ali s Paypalom, vstopnice pa si bodo morali obiskovalci po spletu rezervirati vnaprej.

Plačila vstopnine bodo oproščeni prebivalci Benetk, vsi, ki so rojeni v beneški občini, lastniki nepremičnin v mestu, študenti in tam zaposleni. Za otroke, mlajše od 14 let, invalide in njihove spremljevalce, pa tudi tiste, ki v mestu prenočijo, bo veljala obveznost rezervacije, a jim vstopnine ne bo treba plačati.

"Naš cilj ni pobiranje denarja, ampak preprečiti, da bi mesto eksplodiralo," je na današnji novinarski konferenci dejal župan Luigi Brugnaro in poudaril potrebo po uravnavanju pretoka turistov. "V prvih dveh letih bomo imeli več stroškov kot prihodkov, vendar menimo, da je ta odločitev nujna," je dodal.

Po njegovih besedah bo letošnje leto preizkusno, denar, ki ga bodo s pobiranjem vstopnine pridobili, pa bo namenjen zlasti za vzdrževanje mesta.

Po uradnih podatkih je leta 2022 v zgodovinskem središču Benetk prenočilo približno 3,2 milijona turistov. K tej številki je treba prišteti na tisoče ljudi, ki mesto obiščejo le za en dan. Središče Benetk ima sicer manj kot 50.000 stalnih prebivalcev, na vrhuncu sezone pa je lahko v njem več kot dvakrat toliko turistov.