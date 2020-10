V Benetkah prvič uporabili nov sistem pregrad za zaščito pred poplavami

V Benetkah so prvič uspešno uporabili novo zgrajeni sistem pregrad za zaščito pred poplavami. Njegovo gradnjo so zaznamovale desetletna zamuda, korupcija in visoka prekoračitev stroškov.

V Benetkah so prvič uporabili novo zgrajeni sistem pregrad za zaščito pred poplavami, znan po kratici Mose. Lokalne oblasti so sporočile, da so zapornice na treh odprtinah v laguno uspešno obratovale. Gladina vode je dosegla višino 125 centimetrov.

Sistem, katerega izgradnja je bila počasnejša od načrtov, so v zadnjih mesecih pospešeno testirali, da bi preprečili poplave, kakršne so novembra lani prizadele Benetke. Takrat je bila gladina vode skoraj 190 centimetrov nad svojo običajno ravnjo in skoraj celo mesto je bilo pod vodo, nastala je ogromna škoda.

