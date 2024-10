V Benetkah tudi prihodnje leto vstopnina, a bo veljala za več dni

Kot je danes povedal beneški svetnik za finance Michele Zuin, bodo vstopnino prihodnje leto zaračunavali od 18. aprila do 4. maja, nato pa od drugega konca tedna v maju do 27. julija, in sicer od petka do nedelje.

Tako kot letos, ko so pristojbino za vstop uvedli poskusno, bo vstopnino treba plačati med 8.30 in 16. uro. Obiskovalci morajo vstopnice rezervirati vnaprej prek spleta, plačajo pa lahko s kreditno kartico ali Paypalom. Pridobiti morajo QR-kodo in jo prenesti na mobilni telefon. Tisti, ki bodo vstopnice rezervirali manj kot štiri dni pred prihodom, bodo po novem plačali dvojno ceno, torej deset evrov.

Za kršitelje je predvidena globa do 300 evrov.