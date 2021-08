V Benetkah zaposlujejo oborožene stražarje zaradi prenatrpanih vodnih avtobusov

Pretekli konec tedna so v Benetkah, ki imajo 50.000 prebivalcev, našteli okrog 80.000 obiskovalcev na dan. Na zahtevo delavcev prevoznih linij vodnih avtobusov (vaporettov) so junija zaposlili stražarje, ki obvladujejo množice. Na ključnih postajah stojijo ob najbolj obremenjenih dneh.

Zapuščene ulice, tihi kanali in prazni mostovi. Fotografije praznih Benetk so med zaprtjem Italije zaradi covida-19 razburjale na družbenih omrežjih. A mnogi so takrat napovedali, da se bodo množice zgrnili v mesto takoj, ko se bodo meje znova odprle. Zdaj se njihove besede uresničujejo, poroča CNN.

icon-expand Dolga čakalna vrsta na vodni avtobus v Benetkah. FOTO: Dreamstime

Letošnje poletje so se meje za Evropejce in državljane ZDA odprle, turisti so se začeli vračati. Ob vikendih in praznikih so linije vaporettov do in s priljubljenih destinacij v mestu zelo obremenjene. Samo prejšnji teden so našteli do 80.000 obiskovalcev na dan, lokalne medije povzema CNN: "Vrste so dejansko dolge. Napetosti, ki so se zaradi njih sprožile med ljudmi, so povzročile, da so to poletje zaposlili oborožene stražarje, ki obvladujejo množice. Od konca junija ob najbolj obremenjenih dneh stojijo na ključnih postajah vodnega avtobusa."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Domačine, ki so se od začetka pandemije navadili na majhno število turistov, je nenaden priliv turistov razburil Ko so kolone obiskovalcev postajale čedalje daljše, je začelo prihajali do rednih sporov med domačini in osebjem čolnov. Ti domačinom niso dovolili – zato da bi se držali predpisov o zmogljivosti svojih vaporettov – da se vkrcajo. Število potnikov v javnem prevozu je namreč v Italiji še vedno omejeno. Trenutno vladni zakon pravi, da lahko v regijah, ki so v t. i. beli coni – v katero sodi tudi Benečija – vozila oziroma plovila zavzamejo do 80 odstotkov zmogljivosti, poroča CNN. "Uporabniki se znašajo nad osebjem," je za CNN zatrdil Danilo Scattolin, pravni zastopnik za regijo Benečija sindikata Sindacato Generale di Base (SGB), ki zastopa nekaj delavcev javnega prevoza. "Nekateri delavci so bili fizično napadeni. Pljuvali, žalili in celo udarjali so po njih," je dejal. Stražarje so na zahtevo delavcev pripeljali h ključnim postajam v plavajočem mestu Kot razume CNN, stražarji nimajo dolžnosti nositi orožje, ga pa lahko tisti, ki imajo za to dovoljenje, in mnogi se za to odločijo. V zadnjih nekaj tednih so domačini poslali fotografije oboroženih stražarjev na mestnih postajah za vodni avtobus. Ekipa CNN jih je srečala tudi sama na postajališču pod ikoničnim mostom Rialto. "Grozno je videti ljudi, ki hodijo naokoli s pištolami," je ekipi dejala domačinka Caroline Jones. Ob tem pa je prisotnost oboroženih stražarjev označila kot "edino blažitev" množice, ki preprečuje izbruh spopadov. "Stražarji so verjetno dobra ideja, če je preveč ljudi, ki se jezijo zaradi premalo mest na čolnih," je še dodala. Predstavniki mestnega javnega prevoznega podjetja Azienda del Consorzio Trasporti Veneziani (ACTV) in beneških oblasti niso hoteli odgovarjati na vprašanja CNN.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Scattolin pa je dejal, da težave niso omejene le na prevoze po vodi, ampak se podobno dogaja tudi z avtobusi na celini. "Pred dnevi je avtobus stal na mostu v čakalni vrst – proti Benetkam s celine. Potnik ga ni takoj našel, ker je menil, da bi moral voznik izbrati drugi pas. Zmerjal ga je, dokler niso prispeli na postajo Piazzale Romi. Tovrstne reakcije imajo domačini skoraj vsak dan in to ni sprejemljivo," je poudaril in dodal, da agresija v javnosti pomeni, da je nekaj treba storiti v smislu nadzora. "Zamisel, da leta 2021 potrebujemo oborožene straže, je korak naprej. Podoba mesta sicer ni lepa – da za zaščito svojega osebja potrebujemo oborožene stražarje," je izpostavil. Ob tem pa je dodal, da za postavitev stražnikov samo na prometnih postajah v času največje prometne obremenitve ne reši problema: "Če ni drugega sredstva, bi morali biti na vsakem postanku – kar se ne zgodi na postaji, kjer so stražarji, se lahko zgodi na tisti, kjer jih ni." Vsa parkirna mesta zapolnjena že zgodaj popoldne Kot še poroča CNN, so bila v četrtek, 19. julija, vsa parkirna mesta v mestu zapolnjena do 12.30, zaradi česar so lokalne oblasti na družbenih omrežjih objavile, naj obiskovalci parkirajo na celini. Kot ugotavlja CNN, v večini dni v tednu parkirna mesta zaživijo zvečer – kar kaže, da v mesto prihajajo popotniki namesto obiskovalcev, ki prenočujejo. Ko pridejo v mesto, si mnogi želijo obiskati iste konce. V času največje konice se lahko kolona ljudi za priljubljeno linijo številka 12, ki vodi do otokov Murano, Burano in Torcello, razteza nekaj sto metrov.

icon-expand Vaporetto v Benetkah FOTO: Dreamstime