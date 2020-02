V Benetkah zaradi dezaktivacije bombe evakuirali 3500 ljudi

Bombo, ki je tehtala 225 kilogramov in vsebovala kar 129 kilogramov eksplozivnega sredstva TNT, so odkrili januarja med popravilom kanalizacijskega omrežja.

Beneške oblasti so v noči na nedeljo že sporočile, da so uspešno opravili prvi dve fazi operacije – evakuacijo stanovalcev in postopek odstranjevanja varovalk z bombe.

Vodja operacije Gianluca Dello Monacco je ocenil, da so bili varnostni ukrepi upravičeni, saj je bila eksplozija še vedno možna.

Bombo so nato prepeljali na oddaljeno območje na morju, kjer naj bi sprožili eksplozijo. Iz varnostnih razlogov so prekinili tudi promet z ladjami, vlaki in avtobusi, na letališču Marco Polo pa so do 12.30 odpovedali vse lete.