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V Benetkah zavrelo ob prihodu ameriške superjahte

Benetke, 18. 07. 2026 18.00 pred 43 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.V.
Protesti pred jahto Boardwalk

Več kot 100 protestnikov je izrazilo svoje nezadovoljstvo ob prihodu luksuzne jahte ameriškega milijarderja in veleposlanika v Benetke. Prišlo je tudi do kratkega spopada z enotami za obvladovanje izgredov, ker so se protestniki preveč približali plovilu.

Aktivisti so prihod gostinskega mogotca Tilmana Fertitte opisali kot nezaželen prikaz ameriškega bogastva in vpliva v času, ko številni Italijani menijo, da administracija Donalda Trumpa ruši mednarodni red, vzpostavljen po drugi svetovni vojni, poroča AP News. Gre za isto ekipo aktivistov, ki je lani protestirala proti poroki Jeffa Bezosa.

Fertitta je v Benetke prispel na krovu 117-metrske luksuzne jahte Boardwalk, ki ima dve helikopterski ploščadi, dva bazena ter popolnoma opremljen spa in telovadnico.

Protestniki so se sprehodili po ulicah z napihljivimi vodnimi igračami in žogami za na plažo. Nosili so transparent z napisom: "Venezia non si USA", besedno igro, ki pomeni "Benetk se ne uporablja", pri čemer je kratica ZDA (USA) zapisana z velikimi črkami.

Ko so prišli do dvojne vrste policistov v opremi za obvladovanje izgredov, ki so jim preprečevali dostop do superjahte, so protestniki dvignili roke v znak, da so mirni. Ker se niso ustavili, jih je policija s ščiti potisnila nazaj. Napihljive igrače so letele po zraku.

Po spopadu so protestniki veleposlaniku, županu in policiji vzklikali: "Sramota!"

Fertitta je v petek zjutraj prispel v Benetke in se zasidral v Beneškem zalivu (Bacino di San Marco) v okviru turneje obalne diplomacije, s katero obeležuje 250. obletnico ameriške neodvisnosti. Policijski čolni so bili nameščeni okoli njegove jahte, ki je s svojo velikostjo zasenčila stavbe ob bregovih lagune.

Tako imenovana turneja Coastal Diplomacy 250, ki poteka po 13 italijanskih obalnih regijah na luksuzni jahti, naj bi po Fertittovih besedah slavila "našo skupno zgodovino, naše gospodarsko partnerstvo in kulturne vezi, zaradi katerih so odnosi med ZDA in Italijo tako posebni", je zapisal v objavi na družbenih omrežjih.

Fertitta je zavrnil prošnjo za intervju o turneji in napovedanih protestih, vendar je izdal kratko izjavo, v kateri je podprl pravico do protestiranja.

"Rad imam Italijane. Američani spoštujemo svobodo govora in pravico do mirnih protestov; obalna diplomacija praznuje ustanovitev naše države in te temeljne pravice," je poudaril.

"Arogantno je misliti, da lahko počne, kar želi, v mestu, ki je vse bolj prodano enotni kulturi turizma," je za AP News povedala organizatorka Stella Morion. Dodala je, da protestniki nasprotujejo tudi mednarodni politiki Trumpa, vključno z ameriškimi napadi na Iran, za katere pravi, da so povzročili skok cen energije.

"To je že nešteti udarec v obraz mestu in vsem prebivalcem Benetk, ki se zaradi višjih cen, ki jih je povzročila Trumpova vojna, trudijo preživeti do konca meseca," je dodala.

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Lastniki česarkoli
18. 07. 2026 19.13
Nihče več jih ne mara ?
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