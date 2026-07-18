V Benetkah zavrelo ob prihodu ameriške superjahte

Aktivisti so prihod gostinskega mogotca Tilmana Fertitte opisali kot nezaželen prikaz ameriškega bogastva in vpliva v času, ko številni Italijani menijo, da administracija Donalda Trumpa ruši mednarodni red, vzpostavljen po drugi svetovni vojni, poroča AP News. Gre za isto ekipo aktivistov, ki je lani protestirala proti poroki Jeffa Bezosa. Fertitta je v Benetke prispel na krovu 117-metrske luksuzne jahte Boardwalk, ki ima dve helikopterski ploščadi, dva bazena ter popolnoma opremljen spa in telovadnico.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Luksuzna jahta Boardwalk AP

Luksuzna jahta Boardwalk AP



Protestniki so se sprehodili po ulicah z napihljivimi vodnimi igračami in žogami za na plažo. Nosili so transparent z napisom: "Venezia non si USA", besedno igro, ki pomeni "Benetk se ne uporablja", pri čemer je kratica ZDA (USA) zapisana z velikimi črkami. Ko so prišli do dvojne vrste policistov v opremi za obvladovanje izgredov, ki so jim preprečevali dostop do superjahte, so protestniki dvignili roke v znak, da so mirni. Ker se niso ustavili, jih je policija s ščiti potisnila nazaj. Napihljive igrače so letele po zraku. Po spopadu so protestniki veleposlaniku, županu in policiji vzklikali: "Sramota!"

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Protesti pred jahto Boardwalk AP

Protesti pred jahto Boardwalk AP

Protesti pred jahto Boardwalk AP

Protesti pred jahto Boardwalk AP

Protesti pred jahto Boardwalk AP







