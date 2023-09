V Benetkah zelena luč za poskusno uvedbo vstopnic

Oblasti v eni najbolj priljubljeni turističnih destinacij v Italiji že leta razpravljajo, kako najbolje upravljati milijone obiskovalcev, ki se zgrinjajo v Benetke, med drugim najbolj prepoznavnih po Trgu svetega Marka, mostu Rialto in neštetih kanalih. Uvedbo vstopnin so že večkrat preložili zaradi skrbi, da bi lahko vplivale na prihodke od turizma in omejile svobodo gibanja.

Julija je Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) opozorila, da Benetkam zaradi več razlogov – od množičnega turizma do podnebnih sprememb – grozi nepopravljiva škoda, in priporočila uvrstitev mesta na seznam ogrožene kulturne dediščine. Dokončno odločitev bodo sprejeli še ta mesec.