V Benetkah znova uspešno uporabili nov sistem protipoplavnih pregrad

Potem ko je danes dele mesta poplavilo morje, so znova hitro aktivirali pregrade in uspešno znižali gladino vode na 1,35 metra ter obvarovali mestno jedro.

Jez je sestavljen iz 78 poplavnih pregrad, nameščenih v morskem dnu na treh glavnih vhodnih točkah v laguno. Ko nastane plima, se pregrade dvignejo in tvorijo jez, s tem ustavijo Jadransko morje, ki se dviga v laguno in poplavi mesto, poroča CNN.

Morje v Benetkah običajno poplavlja med oktobrom in marcem, predvsem ogrožena sta dva najnižja in najbolj obiskana predela mesta: trg sv. Marka in območje okoli mosta Rialto. Novembra lani so Benetke prizadele rekordne poplave, ki so povzročile ogromno škodo in v glavnem ustavile tamkajšnji turizem. Uničenje, ki mu je sledila še pandemija koronavirusne bolezni, je domačine spravilo na kolena.