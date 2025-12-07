V Beninu skupina vojakov trdi, da je odstavila predsednika države

Odstavitev predsednika Talona so na nacionalni televiziji naznanili vojaki, ki se združujejo v Vojaškem odboru za ponovno ustanovitev (CMR), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz kabineta predsednika so sporočili, da je Talon na varnem. Po njihovih navedbah so ti vojaki majhna skupina ljudi, ki nadzira televizijo. "Redna vojska ponovno prevzema nadzor. Mesto (Cotonou) in država sta popolnoma varna," so še sporočili.

Talon, ki je na oblast prišel leta 2016, bo po desetih letih leta 2026 končal svoj drugi mandat. Glavna opozicijska stranka je bila izključena iz tekme za njegovo nasledstvo, namesto nje pa se bo za oblast potegovala vladajoča stranka proti t. i. zmerni opoziciji, navaja AFP.

Podporniki predsednika hvalijo Talonov prispevek h gospodarskemu razvoju Benina, medtem ko ga kritiki redno obtožujejo avtoritarizma.

Politično zgodovino Benina zaznamujejo številni državni udari in poskusi državnih udarov. Najnovejša napoved o odstopu predsednika pa sledi državnima udaroma na Madagaskarju in v Gvineji Bissau.