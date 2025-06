V Beograd so se zgrnili protestniki iz vseh koncev države

Protestniki so vladi postavili ultimat, da mora do večera razpisati predčasne parlamentarne volitve in izprazniti park pred skupščino, kjer so že mesece nasprotniki študentskih blokad fakultet. V nasprotnem primeru so napovedali državljansko nepokorščino. Rok za izpolnitev zahtev se izteče ob 21. uri.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je zahteve protestnikov v petek zavrnil. "Ultimat ni bil sprejet, ni treba čakati do jutri do 21. ure," je povedal za državno televizijo.

Dejal je tudi, da so protest del načrta tujih sil, ki da so skozi lokalne privržence poslale ta ultimat, da bi uničile njegovo vlado. "Ljudem se ni treba bati, bati se morajo le tisti, ki načrtujejo nasilje," je še dejal.

Protestniki so v Beograd prišli iz več krajev po Srbiji. Do mesta pa ni mogoče priti z vlakom, saj je državno železniško podjetje Srbijavoz v petek prekinilo železniški promet zaradi domnevnih podtaknjenih bomb na vlakih.

Iz Novega Sada se je denimo proti prestolnici napotila kolona več kot sto vozil, ki je že dosegla Beograd, poroča spletni portal N1.

Protestnike na cesti ustavlja tudi policija. Predstavniki gibanja PUF (Promena u Fokusu) so na družbenih omrežjih objavili, da jim je policija dlje časa sledila, nato pa jih je ustavila, češ da gre za rutinsko kontrolo.

Po več aretacijah v preteklih dneh o novih iz Srbije poročajo tudi danes.

V Pionirskem parku se je medtem zbralo več tisoč podpornikov Vučićeve Srbske napredne stranke (SNS), ki so po poročanju medijev v mesto prišli organizirano z avtobusi. Tam sicer že mesece šotorijo nasprotniki študentskih blokad fakultet, danes pa so tam organizirali literarni večer in niz okroglih miz na temo Vidovega dne in junaštva srbskega naroda.

Današnji shod je sicer še eden v vrsti protestov, ki jih organizirajo srbski študenti po zrušenju nadstreška na prenovljeni železniški postaji v Novem Sadu, ki je 1. novembra lani zahteval 16 življenj. Študenti zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker njihovih zahtev oblasti niso izpolnile, pa tudi predčasne parlamentarne volitve.

Njihovi protesti so dobili široko podporo in prerasli v izražanje nezadovoljstva družbe z vladavino prava in sistemsko korupcijo v državi.

Protest poteka na Vidov dan, ki je v Srbiji državni praznik in pomemben dan v srbski zgodovini. Velja za dan žalovanja in spomina na žrtve vseh vojn.