Portal nova.rs poroča, da je bil Dragan J. Vučićević pridržan po nalogu tožilstva v Beogradu.

Prijetje je potrdil tudi Informer, ki navaja, da so policisti Vučićevića prestregli približno 50 metrov od prostorov televizije. Kot še pišejo, naj bi ga odpeljali na policijsko postajo Voždovac.

Novico o aretaciji je med zasedanjem srbske narodne skupščine oznanil Aleksandar Vučić. Poslanci so informacijo pozdravili z aplavzom, kar naj bi po pisanju medijev razjezilo Vučića.

Pred 10 dnevi je sicer 97 srbskih državljanov vložilo skupinsko kazensko ovadbo proti Vučićeviću. Ovadba ga med drugim bremeni spodbujanja narodne, rasne in verske nestrpnosti, ogrožanja javne varnosti, nasilnega vedenja ter povzročanja panike in nereda. Vložniki trdijo, da je Vučićević v svojih oddajah sistematično žalil politične nasprotnike, aktiviste, študente in novinarje ter jih označeval za ustaše, fašiste in hijene.

Navedli so tudi, da je Vučićević v oddaji v živo pozival policijo k nasilju, in sicer z besedami: "Policija, pretepite jih, polomite jim rebra."

Zaenkrat še ni znano, ali je današnja aretacija povezana s to kazensko ovadbo. Informer sicer že leta odkrito podpira Vučića in napada njegove politične nasprotnike.

Konec oktobra je skupina državljanov vstopila v prostore televizije v Beogradu in prekinila prenos oddaje v živo. Vučićević je nato trdil, da so ga protestniki poskušali ubiti in zažgati stavbo, vendar te trditve niso bile neodvisno potrjene.