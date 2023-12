V Beogradu aretirali moškega, ki ga sumijo kraje nakita Tamare Ecclestone

Po nalogu srbskega javnega tožilstva za organizirani kriminal je srbska Služba za boj proti organiziranem kriminalu v koordinaciji s policijskimi službami iz Velike Britanije danes na območju Beograda prijela šest osumljencev z inicialkami J. R., M. R., E. R., I. R., L. R. in M. N. Sumijo jih izvedbe kaznivih dejanj in pranja denarja, poroča Nova.rs.

Kot so sporočili iz tožilstva, je ta skupina v času od 2. 2. 2018 do 15. 12. 2023 na območju Republike Srbije organizirala kriminalno združbo, ki je denar, ki so ga pridobili s kriminalnimi dejavnostmi, vlagala v nakup nepremičnin in ga na tak način "prala".

Med prijetimi je tudi moški L. R., ki ga britanske oblasti sumijo vpletenosti v eno največjih tatvin v angleški zgodovini. Gre za vlom v dom hčerke lastnika Formule 1, Tamare Ecclestone, iz katerega so decembra 2019 odnesli za 25 milijonov funtov (cca 28,9 milijona evrov) nakita, denarja in drugih predmetov. V dobri uri so vlomilci iz hiše odnesli okoli 400 predmetov in večjo količino denarja. Osumljenec naj bi po poročanju BBC uporabljal najmanj 19 različnih identitet, srbsko vrhovno sodišče pa je julija zavrnilo zahtevo, da ga izročijo Veliki Britaniji.