V Beogradu delavci kragujevškega Fiata blokirali avtocesto

Delavci so se v srbsko prestolnico pripeljali v osmih dvonadstropnih avtobusih in okoli 30 osebnih avtomobilih. Pri centru Sava čakajo srbsko premierko Ano Brnabić , od katere zahtevajo pisna zagotovila, da bo Stellantis izpolnil njihove zahteve, poroča srbski spletni portal N1 Srbija.

Delavci so premierki dali rok do torka. Ker pisnih zagotovil ni bilo, pa so uresničili svojo napoved in danes blokirali avtocesto v prestolnici, in sicer v obe smeri.

Blokada bo trajala do 17. ure, je napovedal predsednik samostojnega sindikata delavcev tovarne Fiat plastik Zoran Miljković. Dodal je, da bo trajanje blokade odvisno od dogajanja, obstaja pa tudi možnost, da se bodo odpravili proti sedežu vlade.