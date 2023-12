V Beogradu med zabavo potonil splav, med mladimi izbruhnila panika

Na mostu, ki povezuje kopno s splavom, je nato nastala gneča, splav pa je začel toniti. V tistem trenutku je izbruhnila panika. "Zabava naj bi trajala do dveh, okoli enih so nas vrgli ven. Nato so vsi naenkrat začeli zapuščati splav in potiskati množico naprej, splav pa je začel toniti. Vsi so kričali in začeli plavati. Bilo je res grozljivo. Bil sem s 15 prijatelji in ker sem prvi prišel ven, sem opazoval dogajanje. Ko se je začel splav pogrezati, sem jih klical, a so bili nedosegljivi. Zelo me je bilo strah," je mladenič, ki se je udeležil zabave, povedal za Telegraf.