V Beogradu najbolj onesnažen zrak na svetu, težave tudi v Sarajevu

V srbski prestolnici so zaradi vsakodnevno močno onesnaženega zraka po državi že večkrat potekali protesti, nazadnje v nedeljo. Protestniki so zahtevali konkretne ukrepe države za zmanjšanje onesnaženosti ter opozarjali, da je zrak onesnažen v večini srbskih mest in da državljani niso dovolj obveščeni o njegovi škodljivosti. Predstavniki oblasti v Srbiji so meteorološke podatke v preteklosti razglašali za lažno propagando ekologov in medijev. Strokovnjaki po drugi strani opozarjajo, da je v zadnjih desetih letih zaradi onesnaženega zraka v Srbiji umrlo več kot 100.000 ljudi, piše beograjski časnik Danas.

Kakovost zraka v Srbiji je še slabša, kot kažejo seznami najbolj onesnaženih mest, je za Danas opozoril Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke zveze (NEA). Po njegovih besedah so mesta v Srbiji onesnažena zaradi kombinacije izpustov iz termoenergetskega sektorja, industrije in prometa.

"Češnja na torti so izpusti iz malih kurišč in kotlovnic za ogrevanje. V zadnjem poročilu državne agencije za varstvo okolja, ki je bilo objavljeno leta 2020, piše, da so majhne individualne kurilne naprave prispevale celo več kot 60 odstotkov delcev PM2,5 in več kot 50 odstotkov delcev PM10," je za časnik pojasnil Lekić.

Po podatkih NEA energetski sektor v Srbiji v zrak izpusti do petkrat več onesnaženih snovi, kot je pričakovati glede na porabo lignita. Po besedah Lekića je to lahko dokaz za trditve, da termoelektrarne namesto lignita kurijo blato in prah.