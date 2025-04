V Beogradu polne ulice: 'Ne damo Srbije'

Z ogromno srbsko zastavo, menda najdaljšo v zgodovini države, so se prehodili skozi mesto do poslopja skupčine, glavnega prizorišča provladnega shoda.

Med udeleženci shoda, ki bo potekal vse do jutri popoldne, je tudi veliko kosovskih Srbov. "Prišla sem pozdravit našo mladino s Kosova, ki se je podala na pot peš in želi podpreti boljšo Srbijo," je povedala domačinka Bogdanka Batajić .

"Tisti, ki so mislili, da je mogoče Srbijo uničiti in zrušiti, so se krepko zmotili. Srbije ne damo!" je ob videoposnetku na Instagramu zapisal srbski predsednik, ki se je na kratko pridružil zbrani množici.

Ne popuščajo niti srbski študenti

Ne popuščajo niti srbski študenti. Njihovi protesti imajo vse širšo podporo in so že zdavnaj prerasli v gibanje za boj proti korupciji, proti kulturi nasilja in za demokratično državo.

"Vsi smo na isti poti z istim ciljem, da univerze postanejo svobodne skupnosti, Srbija pa napredna in svobodna država," je povedal Ahmedin Lekpek, univerzitetni profesor v Novem Pazarju. Tam so se študenti ob začetku protesta s 16 minutami molka poklonili žrtvam zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra lani in od oblasti med drugim znova zahtevali odgovornost ter pravico za žrtve.

Računajte na nas so na transparnete zapisali tudi prebivlaci bavarske prestolnice in v Nemčiji ižveči Srbi in študentom iz domovine, ki so s kolesi na poti v Strasbourg, razvili rdečo prerogo.