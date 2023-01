V Beogradu potonil splav na Savi, ljudje panično bežali

Beograd med mladimi slovi tudi po zabavah na splavih. Tako so novo leto pričakali tudi na znanem splavu Freestyler, ki se nahaja v bližini sotočja Save in Donave. Srbski mediji poročajo, da je splav med zabavo začel toniti, gostje pa so panično bežali. Lažje je bila poškodovana ena oseba.

Z beograjske nujne medicinske pomoči so sporočili, da je bilo lažje poškodovano dekle, ki so jo oskrbeli na licu mesta. Srbski mediji poročajo, da je v trenutku, ko je začel splav toniti, zavladala panika, ljudje pa so zbežali na obalo. Po navedbah policijskega vira srbske tiskovne agencije Tanjug se je splav začel potapljati, ker je bilo na njem preveč ljudi. Objavljeni posnetki prikazujejo poplavljen splav, slišati je tudi krike ljudi, ki ga zapuščajo. Po poročanju medijev je sprednji del splava sicer ostal nad gladino reke, medtem ko je preostali del potonil. Splav Freestyler se nahaja na Savi, v bližini sotočja z Donavo na novobeograjski strani mesta.