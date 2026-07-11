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V Beogradu pretepli pisatelja zaradi spominske slovesnosti za Srebrenico

Beograd, 11. 07. 2026 13.29 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.H.
Vladimir Arsenijević

Več kot 20 oseb je v Beogradu napadlo in preteplo pisatelja Vladimirja Arsenijevića med pripravami oziroma organizacijo spominske slovesnosti za obeležitev genocida v Srebrenici. Zaradi incidenta so spominsko slovesnost odpovedali.

Vladimirja Arsenijevića je skupina moških napadla pod Brankovim mostom v Beogradu tik pred začetkom načrtovane spominske slovesnosti v spomin žrtev genocida v Srebrenici. 

"Ko sem danes zjutraj prišel sem, me je pričakala skupina 20 do 30 ljudi, ki so me pretepali, mi grozili z že znanim besediščem in s svojimi sporočili popisali celoten prostor," je dejal Arsenijević.

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Posledično so današnji dogodek odpovedali, a Arsenijević pravi, da to ne bo ustavilo njihovega nadaljnjega dela in aktivizma. 

Pred tem incidentom je koalicija "Ljudje se spominjajo ljudi" v zgodnjih jutranjih urah na istem mestu postavila veliko ikebano v obliki srebreniške rože, skupaj z napisom: "Srebrenica 8372 - Ljudje se spominjajo ljudi".

Dodali so, da na ta način pozivajo tudi institucije Republike Srbije, naj 11. julij vključijo v uradni koledar datumov, ki jih je treba obeležiti, in tako prispevajo k izgradnji trajnega miru z ohranjanjem kulture spomina, ki temelji na dejstvih.

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