V Beogradu pretepli pisatelja zaradi spominske slovesnosti za Srebrenico

"Ko sem danes zjutraj prišel sem, me je pričakala skupina 20 do 30 ljudi, ki so me pretepali, mi grozili z že znanim besediščem in s svojimi sporočili popisali celoten prostor," je dejal Arsenijević.

Vladimirja Arsenijevića je skupina moških napadla pod Brankovim mostom v Beogradu tik pred začetkom načrtovane spominske slovesnosti v spomin žrtev genocida v Srebrenici.

Posledično so današnji dogodek odpovedali, a Arsenijević pravi, da to ne bo ustavilo njihovega nadaljnjega dela in aktivizma.

Pred tem incidentom je koalicija "Ljudje se spominjajo ljudi" v zgodnjih jutranjih urah na istem mestu postavila veliko ikebano v obliki srebreniške rože, skupaj z napisom: "Srebrenica 8372 - Ljudje se spominjajo ljudi".

Dodali so, da na ta način pozivajo tudi institucije Republike Srbije, naj 11. julij vključijo v uradni koledar datumov, ki jih je treba obeležiti, in tako prispevajo k izgradnji trajnega miru z ohranjanjem kulture spomina, ki temelji na dejstvih.